В Україні прокоментували перші санкційні сигнали від адміністрації Трампа: деталі

В Україні також очікують відносно швидкого повернення до дискусії з партнерами стосовно повної заборони торгівлі з Росією.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк позитивно оцінив сигнали від президента США Дональда Трампа щодо посилення санкцій проти Російської Федерації.

Про це він повідомив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

"Ми позитивно оцінюємо сигнали від Трампа, який чітко розуміє, що секрет РФ – у нафтодоларах, як це було і в Радянському Союзі. На мою думку, в таких параметрах і має відбуватися подальше планування санкційної політики США", – пояснив він.

Він припустив, що останні санкційні пакети США, ухвалені в січні 2025 року, приймалися вже в комунікації нової адміністрації Трампа з попередньою командою Джо Байдена.

"Це теж певною мірою свідчить про наміри нової адміністрації", – додав Власюк.

Також він наголосив, що очікує швидкого повернення до дискусії з міжнародними партнерами стосовно повної заборони торгівлі з Росією та обговорення подальших пріоритетів у рамках санкційної політики.

"Я думаю, що ми до цієї дискусії повернемося доволі швидко (…) щойно американська сторона буде готова, ми у форматі вузького партнерського кола зможемо предметно поговорити стосовно пріоритетів, запропонувати низку ідей та обговорити низку позицій щодо санкційної політики", – сказав він. "Уже виходячи з цього, розумітимемо, як ми всі зможемо реально рухатися далі. Але подобаються ті перші сигнали, які я побачив", – підсумував експерт.

Нагадаємо, за словами експерта, угода зі США про рідкоземельні метали – найкраща гарантія безпеки для України, адже американські бази, інвестори та доходи до бюджету, а також працевлаштування для ветеранів, які захищатимуть іноземний капітал, стануть запорукою ненападу РФ.

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