В Україні тривають 16 судових процесів щодо заборони проросійських партій - Малюська

В Україні продовжують забороняти проросійські політичні партії. Наразі тривають 16 судових процесів у Восьмому апеляційному адміністративному суді.

У Восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові наразі одночасно тривають 16 судових процесів щодо заборони проросійських політичних партій.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

"Щодо шести (сьомою стала "Соціалістична партія України" - ред.) політичних партій рішення вже ухвалене, щодо наступних – ми очікуємо ухвалення рішень уже найближчим часом. Щодо тих, які вже заборонені судом першої інстанції, то безумовно, найгучніша – це партія "Наші", очолювана паном Мураєвим. Там є рішення суду першої інстанції, зараз чекаємо, чи подадуть вони апеляційну скаргу", – зазначив Малюська.

Міністр також розповів, що днями розглянуть заборону партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Партії Шарія".

"Можливо, цього тижня будуть рішення вже і щодо цих політичних партій. Окрім низки інших, які вирішального значення в політичному житті України не відігравали, але і щодо них виносяться рішення про заборону, зокрема, це ті політичні партії, які фігурували в рішенні РНБО, яка зупинила діяльність (це рішення набуло чинності указом президента) 11 політичних партій", – сказав міністр.

За словами голови Мін’юсту, громадянам, які захочуть у майбутньому реєструвати нові проросійські політичні партії, зробити це буде набагато складніше.

"Якщо вони сповідуватимуть проросійськість, то ми подамо ще один, два, три, 10 позовів із таким самим результатом. Створювати партії – це складно, ресурсно і дорого. Створювати партії, а ми їх будемо закривати? Ну, можемо пограти в таку гру, в "кота й мишку", – заявив він.

Нагадаємо, що сьомою забороненою політсилою стала "Соціалістична партія України". Рішення ухвалив 15 червня Восьмий апеляційний суд Львова.

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