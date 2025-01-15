В Україні подовжили вчотирнадцяте строк проведення загальної мобілізації: до якої дати

У середу, 15 січня Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12405, що передбачає чергове продовження загальної мобілізації. За закон проголосували 310 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Це рішення продовжує мобілізацію на ще один термін – з 08 лютого до 09 травня 2025 року. Це вже 14-й раз, коли парламент ухвалює продовження мобілізації в умовах війни.

Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, що наразі немає законодавчих ініціатив щодо зниження віку мобілізації. Мобілізаційний вік зменшувати поки не планують, оскільки ЗСУ мають достатньо резервних бригад.

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