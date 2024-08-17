В Україні відреагували на звинувачення РФ у намірі використати "брудні бомби"

У МЗС нагадали, що Росія поширює таку брехню з 2022 року.

В інформаційному просторі спостерігається "сплеск божевыльної російської пропаганди" про те, що Україна планує використовувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції. У Міністерстві закордонних справ України офіційно спростували ці звинувачення, наголосивши, що Росія поширює чергову брехню.

Таку заяву зробив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Україна не має наміру чи можливості робити якісь подібні дії", – заявив Тихий, наголосивши, що Росія має припинити поширювати небезпечну брехню.

Прессекретар МЗС додав, що Україна завжди була і залишається вірним членом ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї).

"Жодних "брудних бомб" у нас немає і не планується їх придбання. Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося", — додав представник МЗС.

Нагадаємо, Росія почала поширювати масштабний фейк про українську "брудну бомбу". Однак світ скептично ставиться до брехливих заяв Росії.

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