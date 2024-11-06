В Україні воєнний стан та мобілізацію подовжено до лютого 2025 року

Дію воєнного стану буде подовжено ще на 90 днів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року

Про це свідчать картки законопроєктів 12151 і 12152, розміщені на сайті Верховної Ради.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна продовжує воєнний стан і мобілізацію тринадцятий раз поспіль.

Нагадаємо, 28 жовтня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки під час засідання ухвалив законопроєкти про подовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

29 жовтня Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану на 90 днів.

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