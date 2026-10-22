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Про це заявив політолог Олег Постернак https://www.facebook.com/share/p/1BJQDyo3Sd/?mibextid=wwXIfr

За його словами, за роки реформ в Україні виникла ціла система з власними бюджетами, громадськими організаціями, міжнародними партнерами та медійними ресурсами. Однак масштабні корупційні проблеми залишаються невирішеними.

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«Ми створили цілу антикорупційну індустрію. Із власними бюджетами, міжнародними партнерами, громадськими організаціями, медійними структурами та політичним впливом», — зазначив Постернак.

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Особливу увагу експерт звернув на вибірковість публічних кампаній.

«Чому одних політиків атакують із максимальною інтенсивністю, а до інших, зокрема до Кличка, Федорова та впливових гравців у сфері оборонних закупівель, виникає значно менше публічних претензій?» — запитав він.

Політолог наголосив, що після років антикорупційних реформ серйозні проблеми зберігаються в ТЦК, на митниці, в оборонному секторі, тютюновому та гральному бізнесі.

На його думку, антикорупційна діяльність ризикує перетворитися на самостійний політичний інструмент, для якого вплив і публічний резонанс стають важливішими за реальне скорочення корупції.

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«У підсумку Україна ризикує опинитися в замкненому колі: корупція послаблює державу, а політизована антикорупційна система не здатна забезпечити достатнього результату», — підсумував Постернак.

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