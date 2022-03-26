В Україні з'явився новий фактчек-бот: як він працює

В Україні з'явився новий фактчек-бот: як він працює

Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко.

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про новий фактчек-бот під назвою ПЕРЕВІРКА.

Про це йдеться у Telegram-каналі організації.

Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ. Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.

Як працює чат-бот: деталі

Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко. Надішліть інформацію, яку хочете перевірити на справжність.

Ваше посилання одразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.

Достатньо переслати новину боту, протягом декількох хвилин отримайте відповідь.

Спробуйте самі: https://t.me/perevir_bot

"Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні.

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