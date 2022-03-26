В Україні з'явився новий фактчек-бот: як він працює

Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко.
Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про новий фактчек-бот під назвою ПЕРЕВІРКА.
Про це йдеться у Telegram-каналі організації.
Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ. Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.
Як працює чат-бот: деталі
- Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко. Надішліть інформацію, яку хочете перевірити на справжність.
- Ваше посилання одразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.
- Достатньо переслати новину боту, протягом декількох хвилин отримайте відповідь.
- Спробуйте самі: https://t.me/perevir_bot
"Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні.
Читайте також:
- У Росії судитимуть тих, хто розповсюдив фейк про смерть Жириновського
- Росія запустила фейки про взяття Ізюма: у Харківській ОВА спростовують брехливу пропаганду
- У СБУ перелічили Telegram-канали, де росіяни публікують фейки й провокації щодо війни в України
Як повідомлялося:
Також вам може бути цікаво: