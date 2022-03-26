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В Україні з'явився новий фактчек-бот: як він працює

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В Україні з'явився новий фактчек-бот: як він працює

Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко.

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про новий фактчек-бот під назвою ПЕРЕВІРКА.

Про це йдеться у Telegram-каналі організації. 

Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ. Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.

Як працює чат-бот: деталі

  • Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко. Надішліть інформацію, яку хочете перевірити на справжність.
  • Ваше посилання одразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.
  • Достатньо переслати новину боту, протягом декількох хвилин отримайте відповідь.
  • Спробуйте самі: https://t.me/perevir_bot

"Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні. 

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