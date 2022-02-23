В Україні заборонять масові заходи та страйки - законопроєкт про надзвичайний стан

Надзвичайний стан в Україні запровадять на один місяць.
Законопроєкт, який передбачає впровадження від початку доби 24 лютого 2022 року на один місяць надзвичайного стану, передбачає заборону на масові зібрання та страйки.
В законопроєкті, зокрема, ідеться про такі обмеження та заборони:
- Заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом.
- Заборона страйків.
Надзвичайний стан буде запроваджений на 30 днів, із можливістю пролонгації. Цей правовий режим буде запроваджений в усіх областях України, крім Донецької та Луганської - там і так діє операція Об'єднаних сил.
Причина запровадження надзвичайного стану - російська агресія проти України, можливе військове вторгнення.
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