В Україні заборонять масові заходи та страйки - законопроєкт про надзвичайний стан

В Україні заборонять масові заходи та страйки - законопроєкт про надзвичайний стан

Надзвичайний стан в Україні запровадять на один місяць.

Законопроєкт, який передбачає впровадження від початку доби 24 лютого 2022 року на один місяць надзвичайного стану, передбачає заборону на масові зібрання та страйки.

В законопроєкті, зокрема, ідеться про такі обмеження та заборони:

Заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом.

Заборона страйків.

Надзвичайний стан буде запроваджений на 30 днів, із можливістю пролонгації. Цей правовий режим буде запроваджений в усіх областях України, крім Донецької та Луганської - там і так діє операція Об'єднаних сил.

Причина запровадження надзвичайного стану - російська агресія проти України, можливе військове вторгнення.

РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан у всіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей

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