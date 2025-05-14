В Україні заборонили певним категоріям осіб усиновлювати дітей: нові обмеження

Всиновити дитину стане важче / © Pixabay

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Верховна Рада України ухвалила важливий законопроєкт №10298, який значно розширює коло осіб, котрі не можуть усиновлювати дітей. Законопроєкт було підтримано 252 народними депутатами

Про це повідомив народний депутат, член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Зокрема, тепер усиновити дитину не зможуть ті, хто був засуджений за державну зраду, колаборацію, пособництво державі-агресору чи глорифікацію російських військових

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Згідно з новим законодавством, зміни торкнуться не лише осіб, що засуджені за злочини проти національної безпеки, а й тих, хто потрапив під адміністративну відповідальність за домашнє насильство чи насильство за ознакою статі. Таким чином, законопроєкт покликаний запобігти тому, щоб дитину не передавали на виховання до особи, яка могла б становити небезпеку для її здоров’я та психічного розвитку.

Зміни в законодавстві також стосуються осіб, яких не можна призначати опікунами, піклувальниками чи прийомними батьками. Це також включає тих, хто пропагує насильство або глорифікує учасників збройної агресії РФ. Автори законопроєкту пояснюють, що особи, які мають зв’язки з агресором або займаються колаборацією, не можуть виховувати дітей у здоровому моральному середовищі.

Додатково до кримінальних правопорушень, що обмежують право на усиновлення, тепер під заборону потрапляють і ті особи, які притягнуті до адміністративної відповідальності за домашнє насильство чи насильство за ознакою статі.

«Виникає ризик, що дитина буде передана на виховання до людини, яка піддавалась адміністративному стягненню за вчинення домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Держава не має права ризикувати життям та здоров’ям дитини, передаючи її на виховання кривднику», — йдеться в пояснювальній записці.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому соцслужби не дозволять взяти дитину під час війни.