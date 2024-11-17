В Україні зафіксували одну з найбільших атак РФ з повітря

За словами глави МЗС, це чергова «відповідь» Росії на міжнародний тиск.

Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак по мирних містах, сплячих жителях та критично важливій інфраструктурі, використовуючи дрони та ракети.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Росія почала одну з найбільших повітряних атак: безпілотники та ракети спрямовані проти мирних міст, сплячих жителів та критично важливої інфраструктури. Це справжня відповідь воєнного злочинця Путіна усім, хто нещодавно телефонував йому чи відвідував", – написав він.

За його словами, Україні потрібен мир, досягнутий силою, а не умиротворенням.

Нагадаємо, 17 листопада росіяни атакували Київ ракетами та дронами "Шахед". У Печерському районі пошкоджено житловий будинок, евакуйовано 30 осіб, є одна постраждала. У Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків, серйозних руйнувань і постраждалих немає.

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