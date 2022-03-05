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В Україні затримали помічника нардепа, який 8 років працював на ФСБ

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В Україні затримали помічника нардепа, який 8 років працював на ФСБ

УНІАН

За зраду України помічник нардепа отримав від РФ 80 тис. доларів.

В Україні затримали помічника народного депутата, який 8 років працював на російську ФСБ. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. 

"За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України. Він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді України", - йдеться у повідомленні.

Також колаборант передавав РФ інформацію стосовно надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запити народних депутатів України.

За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тис доларів США. Його затримано та взято під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України строком на 30 діб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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