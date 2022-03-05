В Україні затримали помічника нардепа, який 8 років працював на ФСБ

В Україні затримали помічника нардепа, який 8 років працював на ФСБ

За зраду України помічник нардепа отримав від РФ 80 тис. доларів.

В Україні затримали помічника народного депутата, який 8 років працював на російську ФСБ.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України. Він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді України", - йдеться у повідомленні.

Також колаборант передавав РФ інформацію стосовно надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запити народних депутатів України.

За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тис доларів США. Його затримано та взято під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України строком на 30 діб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.