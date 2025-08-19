В Україні збільшать виплати за народження дитини: яка сума

Мати та дитина

Реклама

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період вагітності та догляду за дитиною.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму у Telegram.

Закон передбачає комплексну фінансову допомогу та полегшення доступу до необхідних соціальних виплат для молодих батьків. Однією з ключових новацій стане збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 000 грн. Раніше сума складала 41 280 грн, частина якої виплачувалася щомісяця. Тепер виплата надаватиметься однією сумою, що дасть родинам більше свободи у використанні коштів.

Реклама

«Пакунок малюка», який раніше можна було отримати лише після народження дитини, стане більш гнучким і його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності. Крім того, вагітні жінки без страхового стажу отримуватимуть щомісячну допологову допомогу у розмірі 7000 грн.

Після народження дитини сім’ї також отримають фінансову підтримку: батьки або опікуни, які залишаються вдома з дитиною до 1 року, отримуватимуть 7000 грн на місяць. Для тих, хто повертається на роботу після того, як дитині виповнився рік, передбачена компенсація на дитсадок — до 8000 грн щомісяця. Якщо ж один із батьків залишається вдома після року, держава сплачуватиме ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

Крім того, вводиться нова одноразова виплата для першокласників — 5000 грн на придбання речей до школи, без залежності від доходів родини.

За словами урядовців, ці нововведення мають зробити соціальну підтримку родин більш адресною та прозорою, а також полегшити фінансове навантаження на молоді сім’ї у найважливіший період життя дитини.

Реклама

Документ набуде чинності після підписання президентом, а виплати та послуги будуть поступово реалізовані через відповідні державні органи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2024 року в Україні народилося лише 176 тисяч дітей, водночас померло майже 500 тисяч людей. Демографічна ситуація стрімко погіршується.