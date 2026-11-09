В Україні з’являться Космічні сили ЗСУ: Рада зробила перший крок

Верховна Рада

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Верховна Рада 9 листопада ухвалила за основу закон про створення Космічних сил ЗСУ. Новий складник війська має забезпечити незалежність України в орбітальному просторі та розширити розвідувальні можливості.

Про це стало відомо з відеотрансляції засідання парламенту.

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За законопроєкт №13255 про внесення змін до Закону України «Про Збройні Сили України» щодо уточнення структури ЗСУ проголосували 252 народні депутати.

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Документ передбачає, що Космічні сили матимуть статус окремого складника ЗСУ. Як вказано у пояснювальній записці до документа, створення Космічних сил забезпечить набуття Україною організаційно правових, інституційних та військово-технічних спроможностей протистояти загрозі агресії РФ, як і будь-якого іншого потенційного агресора, з космічного простору.

Законопроєкт зареєстрували у парламенті ще у травні 2025 року. Одним із його авторів є народний депутат Федір Веніславський.

Раніше Веніславський наголошував на необхідності створення для України власного угруповання розвідувальних супутників і незалежної системи супутникового зв’язку. На його думку, це дозволило б зменшити залежність від відповідних систем країн-партнерів.

Створення Космічних сил нардеп також пов’язував із необхідністю протидії ракетним системам на кшталт російського «Орешніка», траєкторія польоту яких на певному етапі виходить за межі атмосфери.

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До слова, військовий експерт Ігор Романенко вважає створення Космічних військ необхідним для розвідки, захисту від балістичних ракет (зокрема «Орешніка») та знищення супутників ворога. За його оцінками, запуск нового розвідувального супутника триватиме близько року, а створення протиракетної оборони — до п’яти років, що можна пришвидшити у співпраці з союзниками.

Випробування позаатмосферних систем для перехоплення ракет «Орешнік»

Зауважимо, напередодні видання The Guardian повідомило, що Україна розробляє та вже провела щонайменше три випробування позаатмосферних систем ураження для перехоплення російських ракет «Орешнік», зокрема із можливістю запуску з висотних літаків. Реалізація проєкту потребує значного фінансування.

За інформацією видання, паралельно Київ працює над створенням власної супутникової мережі приблизно з 245 апаратів для військового зв’язку, щоб позбутися залежності від Starlink; першим кроком став запуск випробувального апарата Obria Nano разом із данською GomSpace.

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