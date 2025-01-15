В Україні зробили заяву про прямі переговори з Путіним

Україна не змінює своєї позиції щодо прямих переговорів з Путіним.

В Україні залишається чинною заборона на прямі переговори із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

Очільник МЗС повідомив, що рішення Ради національної безпеки та оборони України, яке забороняє прямі переговори з Путіним, діє і досі.

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"Так, це рішення і зараз діє", – відповів Сибіга на запитання журналіста.

Говорячи про можливі ініціативи обраного президентом США Дональда Трампа щодо завершення війни та можливості підняття питання прямих переговорів із російською владою, міністр наголосив, що позиція України залишається твердою.

Він так відповів на уточнювальне запитання про те, наскільки жорсткою є ця позиція: "Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне".

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з Росією, поки її президентом є Путін.

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