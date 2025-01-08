В українському МЗС назвали країни, які працюють над дестабілізацією Європи

Північна Корея та агресорка Російська Федерація спільно працюють над дестабілізацією Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник українського МЗС наголосив на співпраці режимів Володимира Путіна та Кім Чен Ина. Зокрема, йдеться про підтримку Пхеньяном війни РФ в Україні.

"Північнокорейські війська і ракети атакують Україну, а російська підтримка заохочує КНДР погрожувати своїм сусідам. Обидва злочинні режими повинні зіткнутися з повною ізоляцією і нищівними санкціями", - наголосив міністр.

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