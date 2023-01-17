В Україну прибула заступник держсекретаря США

В Києві було проведено ряд зустрічей, на яких обговорювалась військова та економічна підтримка України

В Україну з візитом прибула делегація з США на чолі з заступником держсекретаря та міністра оборони Венді Шерман. Також в Київ прибув заступник радника президента із нацбезпеки Йон Файнер.

Про це вона повідомила у себе в Twitter.

"Ми пишаємось тим, що розпочали наш візит до Києва з динамічних молодих українців, які відповіли на жорстоку війну Росії, адаптувавши свій бізнес та правозахисну діяльність для служіння своїй країні та сусідам. Ці пристрасні лідери відіграватимуть важливу роль у відбудові України", - зазначила Шерман.

Вона також провела зустріч з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем та головою Міноборони Олексієм Резніковим. Під час зустрічі обговорювались питання військової підтримки України та допомогу у відновленні країни після війни.

"Обговорили наступні кроки щодо зміцнення безпеки та дипломатичної підтримки України, посилення тиску на Росію та притягнення до відповідальності винних у звірствах", - написала Шерман за підсумками зустрічі з Резніковим.

Під час зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком Шерман заявила, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати безпекову, економічну, енергетичну та гуманітарну допомогу, щоб забезпечити захист свободи, суверенітету та демократії України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай 5-6 лютого, де зустрінеться з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом та обговорить ряд питань, включаючи війну в Україні.

Також ми інформували, що у Вашингтоні засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня, в наслідок чого був зруйнований під'їзд житлового будинку у Дніпрі.

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