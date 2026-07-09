"В ультимативній формі": Зеленський розповів про жорстку реакцію Китаю на ядерні погрози РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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У Пекіні в «ультимативній формі» дав зрозуміти, що навіть думок про застосування ядерної зброї бути не може.

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів після саміту НАТО.

Зеленський розповів, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вони обговорили роль Китаю у війні Росії проти України, однак подробиці цієї розмови він вирішив не розкривати.

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«Безумовно. Ми з президентом Трампом обговорили Китай, їх роль в цій війні, участь або потенційна участь, їх можливості. Я б, при всій повазі, шановні журналісти, хотів би, щоб деталі саме цього питання залишилися між мною і президентом США», — сказав президент.

За словами Зеленського, тема Китаю неодноразово порушувалася й під час переговорів із європейськими лідерами.

«В цілому про Україну на цьому саміті говорили дуже багато. Про Близький Схід говорили дуже багато. І про Китай. І було кілька європейських лідерів, з якими ми говорили за роль Китаю щодо закінчення цієї війни», — зазначив він.

Президент повідомив, що від європейських партнерів почув про зміну позиції Пекіна щодо російських заяв про можливе застосування ядерної зброї.

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«Тут змінилась трішки ситуація. Деякі європейські лідери сказали, що вони спілкувались з представниками Китаю. І Китай дуже серйозно, дуже жорстко, чітко відреагував на медіапрояви в Росії щодо тих чи інших можливостей ядерного застосування, застосування ядерної зброї», — заявив Зеленський.

Він нагадав, що в російському інформаційному просторі лунали заяви про можливу ядерну відповідь на українські удари.

«Я думаю, що ви чули такі голоси в російських медіа, що: „А якщо ми відповімо на удари українців ядерною зброєю?“», — сказав президент.

За словами Зеленського, важливо, що проти подібної риторики виступили не лише західні союзники України.

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«Дуже важливо підкреслити, що не тільки європейці, не тільки Америка, а Китай. І мені здається, що це вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували, як сказали мені лідери, в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї», — наголосив глава держави.

Раніше Китай неодноразово заявляв про неприпустимість використання ядерної зброї, однак Зеленський звернув увагу, що цього разу, за інформацією європейських партнерів, реакція Пекіна була значно жорсткішою.

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