В умовах надзвичайного стану в Україні регулюватимуть роботу телебачення, радіо та Інтернету

В умовах надзвичайного стану в Україні регулюватимуть роботу телебачення, радіо та Інтернету

Під заборону потрапить користування раціями.

Законопроєкт, який передбачає впровадження від початку доби 24 лютого 2022 року на один місяць надзвичайного стану, передбачає заборону на виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.

Що ще потрапить під заборону

введуть регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів;

заборонять роботу аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування (рації);

введуть особливі правила користування зв'язком та передавання інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).

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Слід зауважити, що надзвичайний стан – це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження РНБО, яка звертається до президента, після чого за відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану – від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

Які обмеження можуть діяти – більше читайте тут.

РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан у всіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей

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