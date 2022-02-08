В умовах загрози відкритої агресії з боку РФ довіра суспільства до дій влади є надважливою - Сибіга

Потірбна також злагоджена і єдина позиція у політикумі.

В умовах викликів, перед якими зараз опинилась Україна, дуже важливо, щоб у суспільства була довіра до дій влади і, зокрема, президента Володимира Зеленського, а також злагоджена і єдина позиція у політикумі.

Таку думку висловив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.



"Дуже важливо, щоб була довіра суспільства до тих дій, які повною мірою вживаються владою і особисто президентом. Особливо важливо, щоби належним чином реагувати на ті виклики, які на сьогодні стоять. Я нещодавно повернувся з Туреччини, де я працював послом. Ця країна теж має не просте внутрішнє життя, але за наявності кризових ситуацій вся політична палітра, всі політичні сили одноголосно об’єднуються довкола влади, президента, щоб спільно протидіяти викликам", – зазначив він.



Сибіга зауважив, що наші міжнародні партнери і ключові союзники поділяють підходи та оцінки української сторони перед безпековими викликами, які на сьогодні стоять перед нашою державою. І важливо мати таку ж підтримку серед українського суспільства.

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