В УПЦ МП вимагають скликати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила: в чому його звинувачують

В УПЦ МП вимагають скликати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила: в чому його звинувачують

В історії церкви вже був прецедент звернення до суду.

В УПЦ МП вимагають скликати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила.

Про це йдеться у повідомленні протоієрея Андрій Пінчука у Facebook.

Міжнародний церковний трибунал так можна назвати найвищу судову інстанцію світового православ’я.

"Йдеться про Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков. Вже багато століть в Православній Церкві існує традиція звертатися до суду такого Собору у випадку серйозних конфліктів. Собор Східних Патріархів неодноразово розглядав позови проти найвищих церковних сановників" - йдеться у повідомлені.

В історії церкви був прецедент звернення до суду Східних Патріархів - у 1666 році саме вони засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества та єпископського сану. Никона залишили простим монахом та відправили на каяття до монастиря.

Тому, коли Московський патріарх Кирил відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України, священники УПЦ МП вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила.

Його звинувачують тому, що він проповідує доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як єресь та скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.

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"Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков розгляне наше звернення та винесе своє справедливе рішення", - переконаний священник.

Під звернення підписалося 176 священників і цей список буде поповнюватися.

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