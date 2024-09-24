В уряді Британії зробили заяву щодо використання Storm Shadow по території РФ - The Guardian

Позиція Великої Британії щодо застосування українськими Збройними силами ракет Storm Shadow для ударів по території Росії залишається незмінною.

Про це заявила речниця прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, повідомило видання The Guardian.

"Наші поточні дискусії щодо України не стосуються однієї конкретної частини військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію та про те, як ми підтримуємо Україну протягом цього вирішального періоду у наступні кілька місяців і на початку зими", - наголосила вона.

За її словами, Лондон залишається "на постійному контакті з українцями і завжди буде прислухатися до їхньої позиції".

"Як ви можете очікувати, на Генеральній Ассамблеї ООН ми зосередимося на низці питань, включно з постійною підтримкою України в її захисті від російської агресії, а також припиненням вогню в Газі та деескалацією напруженості в Лівані та іншими", - заявила прессекретарка британського прем'єра.

Нагадаємо, генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус спрогнозував, коли Україна може отримати дозвіл на удари вглиб РФ.

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