В уряді Молдови пояснили, чи є загроза дестабілізації через можливе "приєднання" Придністров'я до РФ

Речник прем'єр-міністра Молдови Даніель Воде заявив, що в уряді не бачить загрози щодо дестабілізації в країні через ситуацію у Придністров'ї.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні серед тем дня, інша внутрішня тема, яка цікавить також міжнародну пресу, Придністровський регіон Республіки Молдова. Я сказав дуже чітко, що немає небезпек ескалації та дестабілізації ситуації у цьому регіоні нашої країни. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже уважно стежимо і повторюємо, що цей регіон теж хоче миру та безпеки", - заявив він.

Даніель Воде також додав, що так званий з'їзд депутатів невизнаного Придністров’я, який запланований на сьогодні, 28 лютого, – це пропагандистська подія.

"Прийом, який не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів або напружених заголовків у новинах", - резюмував речник прем'єр-міністра Молдови.

Нагадаємо, депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді, 28 лютого 2024 року, нібито планують звернутися до Володимира Путіна з проханням увійти до складу Росії.

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