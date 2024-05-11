В уряді Німеччини назріває конфлікт через гроші на армію країни – подробиці

Міністерство фінансів Німеччини відмовляється виділяти додаткові гроші на утримання Збройних сил країни.

Про це пише BILD.

За даними видання, між міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та міністром оборони Борисом Пісторіусом назріває конфлікт.

"Лінднер не хоче виділяти більше грошей на утримання Бундесверу (Збройних сил Німеччини - ред.) наступного року. За планами Міністерства фінансів, бюджет Міноборони 2025 року має бути заморожений на позначці 52 мільярди євро", - йдеться у повідомленні.

Борис Пісторіус пояснив канцлеру Олафу Шольцу і членам Бундестагу, що Бундесверу потрібно ще 6,5 мільярдів євро, щоб досягти мети НАТО у 2% від ВВП країни, витрачених на оборону. У Міністерстві фінансів, у свою чергу, стверджують, що підлеглі Пісторіуса оперують недостовірними цифрами.

Міністерство оборони Німеччини хоче замовити два нових фрегати для Військово-морського флоту, бригаді Бундесверу в Литві потрібно 35 нових танків Leopard 2, а ВПС Німеччини мають отримати ще чотири системи ППО Patriot. Однак на все це не вистачає грошей – 100-мільярдний спеціальний фонд Бундесверу вже витрачено, а звичайний бюджет з'їдають операційні витрати та зарплати.

Очікується, що Лінднер та Пісторіус зустрінуться особисто наступного тижня.

"Суперечки всередині правлячої коаліції становлять загрозу безпеці для нашої країни. Коаліція навіть не може об'єднатися з життєво важливого питання оборони", - сказав у розмові з BILD депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Інго Гедехенс.

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