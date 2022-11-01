В уряді підтвердили звільнення Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України"

За інформацією ЗМІ, Вітренка на посаді може замінити Чернишов.

У Кабміні підтвердили звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено повноваження голови правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія ”Нафтогаз України" Вітренка Юрія Юрійовича", - написав він.

Водночас у "Нафтогазі" уточнили, Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 03 листопада 2022 року включно.

Варто зазначити, що сьогодні, 1 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про звільнення Вітренка. Зауважимо, що за процедурою звільнити очільника "Нафтогазу" мала Наглядова рада компанії. Проте в разі її відсутності цей механізм може здійснити й Кабмін.

За інформацію "РБК-Україна", новим очільником "Нафтогазу" може стати чинний міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Задля цього 3 листопада Верховна Рада планує розгляд кадрових питань, зокрема, щодо звільнення Чернишова з Мінрегіону.

Нагадаємо, 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка. 26 липня 2022 року компанія допустила технічний дефолт за єврооблігаціями.

14 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів поки не розглядає питання звільнення Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України".

Що відомо про Юрія Вітренка

Вітренко – економіст, фінансист і політик. Працював виконавчим директором НАК "Нафтогаз України" (2014-2020), в. о. міністра енергетики України (від грудня 2020 до квітня 2021). Від 29 квітня 2021 року очолював правління НАК "Нафтогаз України". Є власником інвестиційної компанії AYA Securities.

Вітренко також був членом Наглядової ради "Укроборонпрому" (від жовтня 2019 до січня 2020); головою Наглядової Ради ПАТ "Укрнафта" (від квітня 2019 до червня 2020).

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