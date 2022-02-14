В уряді Польщі повідомили, що наразі не вивозитимуть своїх дипломатів з України

В уряді Польщі повідомили, що наразі не вивозитимуть своїх дипломатів з України

За словами Мюллера, польські дипломатичні місії відіграють важливу роль допомоги Києву.

Польща поки що не планує евакуювати своїх дипломатів з Києва та Харкова на тлі загрози нападу РФ.

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Про це Polsat News заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає "Європейська правда".

"На цей момент такого рішення нема", - наголосив він у відповідь на запитання про вивезення польських дипломатів з України та додав, що подібні рішення ухвалюються лише у разі крайньої необхідності.

"Коли ми були (з прем’єр-міністром – ред.) у Києві, ми дали чіткий сигнал, що такі рішення будуть ухвалюватися у разі крайньої на те потреби", – сказав Мюллер.

Водночас він повідомив, що польський уряд оприлюднив комюніке, в якому сказано, що від поїздок до України громадянам Польщі слід утриматися, якщо це не має нагальної потреби, але це справа особисто кожного.

Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує погрожувати вторгненням. 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, зокрема під час зимових Олімпійських ігор.

Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани і стримати Кремль від агресивних дій.

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