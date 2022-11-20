В уряді розповіли, чи може Україна вступити до ЄС у разі затягнення війни

Стефанішина нагадала, що Україна та ЄС уклали торгівельну політичну угоду, хоч РФ на той момент вже окупувала наші території.

Україна може стати членом Євросоюзу навіть у разі, якщо війна не буде остаточно завершена.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на полях Галіфакської безпекової конференції у Канаді.

Вона переконує, що навіть, якщо війна затягнеться, це не стане перепоною для звершення вступу України до Європейського Союзу.

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"Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли йдеться про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором. Ми можемо вступити в ЄС навіть у разі, якщо війна не буде остаточно завершена", - заявила вона.

Стефанішина також нагадала, що між Україною та ЄС вже було укладено торгівельну політичну угоду попри наявність окупованих територій.

"Нагадаю, що ми уклали Угоду про асоціацію, коли Крим був анексований і почалася війна у Донецькій та Луганський областях, але це не вплинуло на запуск зони вільної торгівлі, про це навіть не було окремих застережень", - нагадала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що Україна буде членом і ЄС, і НАТО. За його словами, фантастика стає реальністю.

Як повідомлялося, 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Що це означає для країни, читайте в нашому матеріалі.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз допомагатиме Україні з відновленням енергетичної системи. Детально про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка уточнила, що вже після перших ракетних обстрілів минулого понеділка Європейському Союзу її команда передала перелік потреб у обладнанні і матеріалах.

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