В уряді Сербії закликають запровадити санкції проти агресорки Росії

Сербський міністр економіки Раде Башта закликав запровадити санкції проти країни-агресорки Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Наша країна вже платить велику ціну через відмову запровадити санкції проти росії, й це стає все більш нестерпним", - наголосив Башта.

За його словами, на президента Сербії Александара Вучича здійснюється тиск. Саме тому голова Міністерства економіки закликав уряд Сербії та всіх міністрів висловитись із цього питання.

Міністр каже, що сербський уряд не запровадив санкцій проти РФ тому, що сподівався, що "конфлікт закінчиться, що розум візьме гору і що обидві сторони нарешті сядуть за стіл переговорів".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував ЄС за слабкі санкції проти компаній РФ, причетних до виробництва ракет. Голова МЗС заявив, що певні обмеження увійшли до десятого пакету санкцій, але це лише мала частка. З його слів, "значно більше можна було б зробити, і значно більше повинно бути зроблено".

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