В уряді спростували зупинку роботи зернового коридору: що відбувається

Функціонування зернового коридору відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов.

Інформація про зупинку тимчасового зернового коридору з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У відомстві спростовують заяви про скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси. У міністерстві наголосили, що порти Великої Одеси продовжують обробляти судна, які пройшли тимчасовим коридором.

"Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами. Враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов", – зазначається в заяві.

В Мінрозвитку громад додали, що наразі в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" під завантаженням – 23 судна.

Нагадаємо, раніше консалтингова компанія Barva Invest із посиланням на отриману від Адміністрації морпортів України інформацію повідомила, що 26 жовтня призупинена робота нового чорноморського зернового коридору у зв’язку зі збільшенням активності російської авіації.

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