"В ядерній війні не можна виграти": лідери п’яти країн зробили важливу заяву

"В ядерній війні не можна виграти": лідери п’яти країн зробили важливу заяву

Лідери п'яти країн заявили про необхідність запобігання ядерної війни.

Лідери Китаю, Росії, США, Франції та Сполученого Королівства Британії й Північної Ірландії оголосили своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між країнами, які володіють ядерною зброєю. Лідери закликали до зниження стратегічних ризиків, щоб зарадити перегонам озброєнь.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, текст якої опублікувала пресслужба Білого дому.

"Ми стверджуємо, що в ядерній війні не можна виграти й вести її не можна. Оскільки застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки. Ми також підтверджуємо, що ядерна зброя – доти, доки вона існує – повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію і запобігати війни. Необхідно запобігти подальшому її поширенню", – йдеться в повідомленні.

Лідери п'яти країн наголосили на важливості протидії ядерним загрозам.

Крім того, лідери п'яти держав мають намір продовжувати пошук двосторонніх і багатосторонніх дипломатичних підходів, щоб уникнути військової конфронтації та зміцнити стабільність.

Тим часом стало відомо, що Росія в січні-лютому 2022 року проведе стратегічні командно-штабні навчання “Грім” за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил країни.

Саміт G7, нова гонка озброєнь, торги за Ґренландію – політичні ігри на міжнародній арені

Нагадаємо: