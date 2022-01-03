"В ядерній війні не можна виграти": лідери п’яти країн зробили важливу заяву 

Лідери п'яти країн заявили про необхідність запобігання ядерної війни.
Лідери Китаю, Росії, США, Франції та Сполученого Королівства Британії й Північної Ірландії оголосили своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між країнами, які володіють ядерною зброєю. Лідери закликали до зниження стратегічних ризиків, щоб зарадити перегонам озброєнь.
Про це йдеться у їхній спільній заяві, текст якої опублікувала пресслужба Білого дому.
"Ми стверджуємо, що в ядерній війні не можна виграти й вести її не можна. Оскільки застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки. Ми також підтверджуємо, що ядерна зброя – доти, доки вона існує – повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію і запобігати війни. Необхідно запобігти подальшому її поширенню", – йдеться в повідомленні.
Лідери п'яти країн наголосили на важливості протидії ядерним загрозам.
Крім того, лідери п'яти держав мають намір продовжувати пошук двосторонніх і багатосторонніх дипломатичних підходів, щоб уникнути військової конфронтації та зміцнити стабільність.
Тим часом стало відомо, що Росія в січні-лютому 2022 року проведе стратегічні командно-штабні навчання “Грім” за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил країни.
Нагадаємо:
- Президент Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Голова американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували свої дії у випадку нової агресії Росії проти України.
- Раніше російське МЗС оприлюднило так званий проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.
- Також президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден домовилися, що переговори щодо безпеки відбудуться у Женеві в січні.