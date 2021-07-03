В ЄК назвали наплив мігрантів у Литву через кордон з Білоруссю політично мотивованим

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що турботи і проблеми Литви - це "турботи і проблеми" всієї Європи.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала наплив мігрантів у Литву через кордон з Білоруссю політично мотивованим.
Про це повідомляє Delfi в суботу, 3 липня.
"Ми спостерігаємо певну модель, політично мотивовану модель. Єврокомісія і Євросоюз з вами в цей складний період", - заявила вона в Вільнюсі на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою і прем'єркою Інгрідою Шимоніте.
Урсула фон дер Ляєн обіцяла більше допомоги Литві через Frontex і через бюро біженців.
"Що стосується фінансової допомоги, то ми розглядаємо це питання, для Литви передбачена загальна фінансова допомога з бюджету ЄС - 240 млн. євро. Однак це особлива ситуація, тому ми повинні думати і про незаплановані, термінові фонди, які в цьому можуть допомогти", - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що турботи і проблеми Литви - це "турботи і проблеми" всієї Європи.
У свою чергу Науседа акцентував, що білоруський режим за допомогою мігрантів намагається чинити тиск не тільки на Литву, але і на ЄС.
Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ та інші відомства Литви розглядають можливість зведення огорожі на кордоні з Білоруссю через збільшення нелегальних міграційних потоків звідти. Наразі огорожу встановлено на ділянці в 78 км з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, де паркан встановити не вийде, тому його можуть встановити на ділянці ще 508 км.
Також Латвія і Литва посилили охорону на кордоні з Білоруссю через різке зростання нелегальних мігрантів з цієї країни.