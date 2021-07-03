В ЄК назвали наплив мігрантів у Литву через кордон з Білоруссю політично мотивованим

В ЄК назвали наплив мігрантів у Литву через кордон з Білоруссю політично мотивованим

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що турботи і проблеми Литви - це "турботи і проблеми" всієї Європи.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала наплив мігрантів у Литву через кордон з Білоруссю політично мотивованим.

Про це повідомляє Delfi в суботу, 3 липня.

"Ми спостерігаємо певну модель, політично мотивовану модель. Єврокомісія і Євросоюз з вами в цей складний період", - заявила вона в Вільнюсі на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою і прем'єркою Інгрідою Шимоніте.

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Урсула фон дер Ляєн обіцяла більше допомоги Литві через Frontex і через бюро біженців.

"Що стосується фінансової допомоги, то ми розглядаємо це питання, для Литви передбачена загальна фінансова допомога з бюджету ЄС - 240 млн. євро. Однак це особлива ситуація, тому ми повинні думати і про незаплановані, термінові фонди, які в цьому можуть допомогти", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що турботи і проблеми Литви - це "турботи і проблеми" всієї Європи.

У свою чергу Науседа акцентував, що білоруський режим за допомогою мігрантів намагається чинити тиск не тільки на Литву, але і на ЄС.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ та інші відомства Литви розглядають можливість зведення огорожі на кордоні з Білоруссю через збільшення нелегальних міграційних потоків звідти. Наразі огорожу встановлено на ділянці в 78 км з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, де паркан встановити не вийде, тому його можуть встановити на ділянці ще 508 км.

Також Латвія і Литва посилили охорону на кордоні з Білоруссю через різке зростання нелегальних мігрантів з цієї країни.

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