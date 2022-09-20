В ЄС мають намір скасувати одноголосний принцип ухвалення санкцій

Сьогодні, 20 веренся, міністри у справах ЄС на зустрічі в Брюсселі обговорять пропозицію скасування або обмеження одноголосного принципу ухвалення рішень з питань закордонних справ, яке надає кожній країні ЄС право вето на такі питання, як санкції проти Росії.

Про це пише Politico.

"Ми обговорюємо сфери, в яких це можливо, особливо в галузі загальної зовнішньої та безпекової політики", – сказала міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн перед зустріччю.

Вона додала, що спільна відповідь ЄС Росії неодноразово "зупинялася однією державою-членом". "Я думаю, що це не повинно заважати нам діяти в майбутньому", - сказала Анна Люрманн.

Як відомо, Угорщина регулярно блокує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії, вимагаючи різних поступок чи внесення поправок.

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