В ЄС подовжили санкції проти Росії за анексію Криму і агресію на Донбасі

В ЄС подовжили санкції проти Росії за анексію Криму і агресію на Донбасі

Посли ЄС продовжили санкції проти РФ на шість місяців.

Євросоюз 8 вересня погодив подовження персональних санкцій проти Росії. Їх ввели сім років тому через незаконну анексію українського Криму та агресію на Донбасі.

Про це повідомив повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк в Twitter.

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За його даними, санкції подовжили ще на 6 місяців. Зокрема, обмеження стосуються 48 організацій та 177 осіб. Обмеження унеможливлюють видавання віз зазначеним особам і заморожують їхні банківські активи в Євросоюзі.

"Посли ЄС дали зелене світло на продовження на шість місяців заборон на видачу віз і заморожування активів 177 людям і 44 (надалі відредаговано на 48. - Ред.) організаціям, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, торік у вересні посли Європейського Союзу узгодили запровадження санкцій проти Росії за незаконне будівництво Керченського мосту в анексованому Криму.

Як повідомлялося, 23 грудня окупанти відкрили залізничне сполучення "кримським мостом". На запуск незаконної переправи очільник Кремля Володимир Путін прибув кримським потягом. Спочатку Путін проїхався у кабіні машиніста, а потім чаював у вагоні-ресторані із нібито простими робітниками.

У представництві президента України в АР Крим заявили, що відкриття залізничної частини "кримського мосту", яка сполучає анексований півострів із Росією, є незаконною і порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України, як і поїздка російського президента щойно відкритою переправою.

Згодом, 25 грудня, прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України "кримським мостом".

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