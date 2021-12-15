В ЄС попередили РФ "безпрецедентними і серйозними наслідками" у разі нападу на Україну

В ЄС попередили РФ "безпрецедентними і серйозними наслідками" у разі нападу на Україну

В ЄС заявили, що будь-яка подальша агресія РФ може призвести до посилення та розширення існуючих санкцій.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила що ЄС може розширити або ухвалити додаткові санкції проти Росії у разі повномасштабного вторгнення до України.

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter 15 грудня.

"Ми рішуче стоїмо на боці України. Будь-яка подальша агресія може призвести до посилення та розширення існуючих санкцій. Ми також готові вжити додаткових безпрецедентних заходів із серйозними наслідками для Росії", - заявила вона.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі стартує саміт "Східного партнерства" за участю лідерів ЄС та країн-членів Євросоюзу.

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна Росія не припинила стягувати війська до кордонів України.

Крім того, з його слів, у разі повномасштабного нападу РФ на Україну "війна прийде і до європейських країн". Це також призведе до багатьох жертв.

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