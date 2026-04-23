В ЄС прогнозують поступову зміну позиції Угорщини щодо України

Різкої зміни політичного курсу Угорщини найближчим часом не очікується, однак практика системного блокування рішень щодо України може відійти в минуле.

Про це заявив депутат Європейського парламенту, член комітету з бюджетного контролю Даніель Фройнд в етері Еспресо.

Він висловив задоволення результатами голосування в Угорщині та зазначив, що це може мати важливе значення для України.

«Я надзвичайно радий, що угорці проголосували саме так і що корумпований адвокат залишить свою посаду в Угорщині. Вважаю, що для України це також дуже важлива зміна. Ніхто в Європейському Союзі не накладав стільки вето, як Віктор Орбан протягом останніх кількох років», — наголосив Фройнд.

За його словами, Віктор Орбан блокував більше рішень, ніж майже всі інші країни разом, особливо коли йшлося про санкції проти Росії та підтримку України. Через це робота з угорською стороною була вкрай складною.

Водночас, як зазначив євродепутат, після змін ситуація може полегшитися, хоча радикального розвороту очікувати не варто.

«Думаю, тепер ситуація стане простішою. Хоча я не очікую повного розвороту угорської політики на 180°. У Будапешті і надалі залишатиметься скепсис щодо окремих питань, але, на мою думку, принаймні практика тотального блокування, коли вето накладалося майже на кожне рішення, має залишитися в минулому», — додав Фройнд.

Раніше повідомлялося, що угорська нафтова компанія MOL звернулася із заявкою на транзит нафти трубопроводом «Дружба» після того, як Україна завершила ремонтні роботи на магістралі.

Ми раніше інформували, що посли держав-членів Євросоюзу погодили виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро та підтримали 20-й пакет санкцій проти Росії.