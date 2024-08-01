В ЄС збираються обмежити участь Угорщини в Шенгенській зоні через відкритий кордон для росіян і білорусів

У ЄС обіцяють домогтися значних обмежень для Угорщини через її прихильність до РФ і Білорусі.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що рішення Угорщини про вільний в'їзд в країну громадянам РФ і Білорусі створює значні ризики, які можуть призвести до обмеження участі Угорщини в Шенгенській зоні.

Про це Рінкевичс сказав в інтерв'ю програмі LTV "Ранкова панорама".

Глава латвійської держави зазначив, що очільники МЗС і МВС Латвії вже звернулися до інституцій Європейського Союзу, щоб домогтися розгляду на раді міністрів ЄС питання про дотримання правил Шенгенської зони.

"Я б не був настільки наївний і емоційний, щоб говорити про виключення Угорщини з Євросоюзу або НАТО. Немає такого механізму. Але обмеження участі Угорщини в Шенгенській зоні, якщо її політика не зміниться – один із найважливіших засобів, над яким Латвії та країнам-однодумцям доведеться працювати. Ця робота почалася", – сказав президент Латвії.

За його словами, ЄС і НАТО наразі не підтримають радикальні кроки щодо Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина оголосила про нову спрощену візову схему, згідно з якою громадяни восьми країн, зокрема РФ та Білорусі, можуть в'їжджати до країни без перевірок безпеки або інших обмежень. Будапешт стверджує, що багато з тих, хто в'їжджає за цією схемою, будуть будувати атомну електростанцію.

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