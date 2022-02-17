В ЄС відреагували на обстріли Станиці Луганської і повідомили, чи можливі нові санкції проти РФ

В ЄС відреагували на обстріли Станиці Луганської і повідомили, чи можливі нові санкції проти РФ

Привід для санкцій – це питання політичної оцінки, кажуть в ЄС.

В Євросоюзі стежать за ситуацією з артилерійським обстрілом селища Станиця Луганська на Луганщині, але не обговорюватимуть 17 лютого конкретні нові санкції проти Росії за злочин.

Про це на правах анонімності заявив один з європейських чиновників перед зустріччю лідерів Євросоюзу, пише Reuters.

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За його словами, під час зустрічі лідери не обговорюватимуть конкретні нові санкції проти Росії, оскільки ця тема викликає розбіжності.

"Привід для санкцій - це питання політичної оцінки. Ми поки що не вступаємо в цю дискусію. Ми уважно спостерігаємо за ситуацією з обстрілами на Донбасі, усвідомлюємо, що це може бути використано як тест чи виправдання", - зазначив посадовець.

Джерело поінформувало, що глави держав і урядів країн-членів Європейського Союзу проведуть неформальне обговорення ситуації з нарощування Росією військових сил біля кордону України. За словами посадовця, здебільшого це буде дебрифінг лідерів Франції та Німеччини після їх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

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