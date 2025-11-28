ТСН у соціальних мережах

У ЄС висміяли істерику Путіна про "нелегітимність" Зеленського

У ЄС відповіли Путіну на його закиди про владу в Україні.

Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін / © Associated Press

Європейський Союз заявляє, що Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України. Втім, “фюрер” Кремля Володимир Путін має деякі труднощі з визнанням цього.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо, повідомляє The Guardian.

“Президент Зеленський є демократично обраним українським народом президентом України”, — наголосила Піньйо. 

За її словами, Європейський Союз працює разом із Зеленським і підтримує його “численні зусилля, спрямовані на те, щоб остаточно покласти край цій жахливій війні та досягти миру”.

“Очевидно, що президент Путін має певні труднощі з визнанням демократично обраного президента своєї сусідньої країни — України”, — констатувала головна речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, напередодні під час пресконференції Путін зробив низку заяв про “мирний договір”. З його слів, Москва “згодна”, що перелік пунктів США щодо України “може бути покладено в основу майбутніх домовленостей”.

Втім, “фюрер” вкотре висловився про начебто “нелегітимність” українського лідера Володимира Зеленського. Мовляв, це унеможливлює юридично зобов’язувальну угоду. А тому, нахабно заявив Путін, українцям варто провести вибори.

