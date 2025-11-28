- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 403
- Час на прочитання
- 1 хв
У ЄС висміяли істерику Путіна про "нелегітимність" Зеленського
У ЄС відповіли Путіну на його закиди про владу в Україні.
Європейський Союз заявляє, що Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України. Втім, “фюрер” Кремля Володимир Путін має деякі труднощі з визнанням цього.
Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо, повідомляє The Guardian.
“Президент Зеленський є демократично обраним українським народом президентом України”, — наголосила Піньйо.
За її словами, Європейський Союз працює разом із Зеленським і підтримує його “численні зусилля, спрямовані на те, щоб остаточно покласти край цій жахливій війні та досягти миру”.
“Очевидно, що президент Путін має певні труднощі з визнанням демократично обраного президента своєї сусідньої країни — України”, — констатувала головна речниця Єврокомісії.
Нагадаємо, напередодні під час пресконференції Путін зробив низку заяв про “мирний договір”. З його слів, Москва “згодна”, що перелік пунктів США щодо України “може бути покладено в основу майбутніх домовленостей”.
Втім, “фюрер” вкотре висловився про начебто “нелегітимність” українського лідера Володимира Зеленського. Мовляв, це унеможливлює юридично зобов’язувальну угоду. А тому, нахабно заявив Путін, українцям варто провести вибори.