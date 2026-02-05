Кремль. / © Associated Press

Західні санкції мають «значний вплив» на економіку Російської Федерації. Втім, ці обмеження — «не панацея», а тому, на жаль, їх завжди можна обійти.

Про це заявив посланець ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван, повідомляє The Guardian.

«Я досить оптимістично налаштований. Можливо, протягом 2026-го ми дійдемо до точки, коли все стане нестійким, оскільки значна частина російської економіки була настільки спотворена розбудовою воєнної економіки за рахунок цивільної. Я думаю, що ігнорування законів економічного тяжіння може тривати лише певний час», — висловився європейський чиновник.

З його слів, українські колеги повідомили йому, що Росія минулого місяця змогла запустити вдвічі більше безпілотників і ракет порівняно з січнем 2025 року. Втім, каже О’Салліван, військова машина Володимира Путіна не минула без наслідків для економіки загалом, яка переживає найбільше навантаження від початку великої війни. Зокрема, доходи від нафти падають, інфляція становить близько 6%, а відсоткові ставки — 16%.

Видання наголошує, що від моменту повномасштабного вторгнення РФ 2022-го ЄС запровадив безпрецедентні 19 раундів санкцій проти Кремля, які стосуються понад 2700 фізичних та юридичних осіб, а також зупинили торгівлю у великих економічних сферах — енергетиці, авіації, ІТ, предметах розкоші, споживчих товарів, діамантів та золота.

З його слів, ЄС прагне переконати інші країни не дозволяти перепродаж європейських товарів Росії, особливо компонентів, які можна використовувати для військового використання.

О’Салліван заявив, що блок досяг певного успіху в «запобіганні прямому реекспорту критично важливої ​​продукції для зброї» через Центральну Азію, Кавказ, Туреччину, Сербію, ОАЕ та «меншою мірою» через Малайзію. Водночас Китай, додав політик, з його «безмежною» дружбою з Москвою, був винятком.

«Китай явно займає певну роль у підтримці Росії, хоча й не у формі прямих постачань військової техніки», — сказав він.

О’Салліван заявив, що ЄС успішно вжив заходів для протидії російському тіньовому флоту — застарілим танкерам, власники яких перебувають під невідомим контролем, що транспортують російську нафту на експортні ринки Китаю та Індії. Станом на грудень майже 600 суден перебували під санкціями ЄС.

За словами О’Саллівана, серед держав-членів ЄС набагато більше усвідомлення можливості продажу західних технологій іноземним дистриб’юторам, які потім постачають товари до Росії.

«Я не думаю, що ми повністю усунули проблему, але я думаю, що ми її зменшили. Якщо ви поїдете до Києва, до Інституту судових експертиз, то після розбирання зможете побачити, звідки походять компоненти. На жаль, вони переважно із західних країн, чи то США, ЄС, Швейцарія чи Велика Британія. Це соромно для всіх нас», — додав він.

Нагадаємо, аналітики ISW в одному зі звітів повідомили про те, війна в Україні добиває економіку РФ. Водночас російська намагатися далі приховувати та ігнорувати економічні наслідки вторгнення до України, західних санкцій та поганих рішень в економічній політиці.

«Постійне хибне зображення Кремлем рівня інфляції має на меті створити враження, що ні війна в Україні, ні західні санкції не шкодять російській економіці», — констатують в Інституті вивчення війни.