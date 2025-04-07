В ЄС заявили про "повну неповагу" Москви до переговорів з Вашингтоном

Кремль. / © Associated Press

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Щоденними атаками по Україні агресорка Росія показує повну неповагу до мирних переговорів та відсутність інтересу до них.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер, повідомляє "ЄП".

"Коли йдеться про дії, які Росія показує щодня, включаючи нещодавні атаки, що вбили щонайменше 20 цивільних осіб, і дев’ять дітей включно… Росія демонструє повну неповагу до переговорів. Вона щодня демонструє, що не має жодного інтересу до них", – заявила політикиня.

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З її слів, “дуже важливо забезпечити припинення вогню, щоб був довготривалий і всеосяжний мир". Втім, закликає Гіппер, не можна бути наївними, “коли маємо справу з Путіним, коли бачимо його криваві атаки щодня".

Разом з тим, пояснює дипломатка, в Єврокомісії вважають продовження мирних переговорів "дуже важливим".

"Але результатом цих мирних переговорів має бути більш сильна Україна, тому що Путін не поважає слабкість. Ми повинні поставити Україну в позицію сили. Саме тому ми взяли на себе зобов'язання збільшити нашу оборонну підтримку, і наші можливості в цьому стосунку", – заявила Анітта Гіппер.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте пояснив, що має зробити Кремль задля припинення вогню. За його словами, межах зусиль США, щоб покласти край російсько-українській війні на відповідних переговорів, минулого тижня був "м'яч явно на боці росіян".

Дата публікації 23:13, 04.04.25 Кількість переглядів 29 США час прокидатися! Як удар по Кривому Рогу змінить ставлення світу до РФ