У трьох країнах Європи можуть відкрити центри повернення українських біженців: що відомо

Вони також слугуватимуть культурними та громадськими осередками для українців.

Для українських біженців у Чехії, Німеччині та Польщі можуть створити спеціальні центри, які допомагатимуть їм повернутися на Батьківщину.

Про це повідомило чеське видання Deník N.

Згідно з повідомленням, наступного тижня віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов проведе переговори щодо створення таких центрів під час свого візиту до Чехії.

"Створення центрів повернення на території Чеської Республіки буде, серед іншого, предметом зустрічі віце-прем’єр-міністра України, відповідального за зв’язки з українськими громадянами за кордоном, Олексія Чернишова, який прибуває до Чехії. Республіка на зустріч 28 січня 2025 року з цією метою", - заявила Хана Мала з Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається в матеріалі, відкриття подібних закладів планується й у Берліні та обговорюється проєкт з Польщею. Ці центри мають не лише допомагати з поверненням додому, а й слугувати культурними та громадськими осередками для українців за кордоном.

Нагадаємо, в Reuters заявили, що повернення біженців до України може зашкодити країнам Європи.

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