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В Європі прокоментували розмову Трампа й Путіна

В Європі прокоментували розмову Трампа й Путіна

Володимир Путін і Дональд Трамп / Колаж: ТСН / Фото: ТСН.ua

В Європі кажуть про прогрес у напрямку миру.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагували на телефонну розмову американського президента Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це вони написали в Мережі Х.

За словами політиків, всеосяжний, справедливий і тривалий для України має стати результатом російсько-української війни. Кошта і фон дер Ляєн висловили сподівання, що "вчорашня телефонна розмова є прогресом у цьому напрямку".

"Ми залишаємося непохитними в нашій підтримці України", – заявили політики.

Нагадаємо, Борис Пісторіус скептично висловився щодо "енергетичного перемир'я". Німецький політик наголосив, що російські атаки на цивільну інфраструктуру України не припинилися навіть після телефонної розмови Трампа з господарем Кремля.

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