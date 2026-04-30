В Євросоюзі після розмови Трампа і Путіна зробили жорстку заяву

У Єврокомісії відверто висловились про Росію та її «дуже чіткі» дії, які полягають у вбивствах мирного населення України.

Путін і Трамп. / © Associated Press

В Європейському Союзі вважають, що Російській Федерації не можна довіряти. Разом з цим Брюссель вітає зусилля США щодо миру в Україні.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, повідомляє «Укрінформ».

«Зі свого боку ми завжди вітали зусилля США, спрямовані на справедливий і міцний мир. Це також і наша мета», — прокоментувала вона розмову між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним.

Водночас політикиня відмовилася коментувати повідомлення Москви, нібито позиції Кремля і Білого дому щодо української влади збігаються. Хіппер повідомила, що «не коментуватиме наміри Росії». Дії країни-агресорки вона назвала «дуже чіткими» — це — «вбивства, тортури та відправлення БпЛА для атак на мирних жителів».

«Отже, немає жодної довіри до всього, що каже чи робить Росія», — сказала Хіппер.

Розмова Трампа і Путіна — що відомо

Напередодні, 29 квітня, Трамп і Путін провели переговори телефоном. За словами американського президента, головною темою була Україна, «трохи говорили про Іран, про кілька різних речей». Розмову з «фюрером» Кремля він назвав «дуже хорошою».

Своєю чергою, помічник диктора РФ Юрій Ушаков розповів, що розмова між політиками тривала 1,5 год. З його слів, Москва заявила про готовність перемир’я з Україною на період святкування Дня перемоги — 9 травня. Начебто очільник Білого дому підтримав ініціативу.

Тим часом у Sky News, аналізуючи розмову, кажуть, що цей дзвінок Путіна Трампу мав не лише дипломатичний, а й іміджевий підтекст. Зокрема, господар Кремля захотів нагадати про себе на тлі активних політичних подій у США.

Водночас аналітики ISW вважають, що Путін використав свою телефонну розмову з Трампом, щоб підтвердити, мовляв, не має наміру відмовлятися від початкових військових цілей у війні з Україною. Крім того, Москва з усіх сил намагається представити перемогу РФ як щось неминуче.

