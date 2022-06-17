"В заданих межах він цілком може функціонувати": Фейгін оцінив фізичний стан Путіна на форумі

"В заданих межах він цілком може функціонувати": Фейгін оцінив фізичний стан Путіна на форумі

Російський опозиціонер, юрист та правозахисник Марк Фейгін розповів, що відрепетирувані були всі події на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де виступив президент РФ Володимир Путін.

Тож цілком можливо, що очільник Кремля міг там нормально виступати, незважаючи на недуги, які може мати.

Про це Фейгін розповів в ефірі ТСН 17 червня.

"Складно сказати щось напевно (про стан здоров’я Путіна – ред.), тому що очевидно, що він у такому стані, що, звісно ж, може виступати. Це не скасовує можливості його захворювань і досить суттєвих. Він навіть на цю тему пожартував (Путін процитував Марка Твена, сказавши, що чутки про його смерть дуже перебільшені – ред.)", – сказав опозиціонер.

"Щодо його фізичного стану, то там все відрепетирувано (на форумі – ред.). Там більш-менш прогнозовано ­– від питань до відповідей. Від нього багато імпровізації не треба. Як на мене, в заданих межах він цілком може функціонувати", – додав Фейгін.

Нагадаємо, виступаючи на згаданому форумі, Путін вкотре спробував виправдати своє вторгнення до України, сказавши, що це рішення "суверенної країни, в якої є безумовне право, засноване на статуті ООН".

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