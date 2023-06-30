В Зеленського відреагували на "пораду" Трампа поступитися територіями

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не поступатиметься територіями заради завершення війни, яку розпочала Росія.

У своєму Twitter представник ОП відреагував на заяву експрезидента США Дональда Трампа.

Подоляк наголошує, що це питання самоповаги та свободи. А поступки агресорові, зауважив він, лише провокують агресію.

"Примітивні угоди "територія в обмін на мир" незмінно призводять лише до ескалації конфлікту та наступних етапів війни. Будь-яка поступка агресору обов'язково провокує його на різке розширення агресивних дій, зростання загарбницьких апетитів і бажання демонстративно обнуляти міжнародне право", - йдеться у дописі Подоляка.

Заява Трампа

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що російського диктатора Володимир Путін "дещо ослабив" заколот ПВК "Вагнера". Саме тому, вважає він, Україні варто погодитися на переговори з Росією. Він не виключає, що Україні доведеться "поступитися територіями Росії, щоб зупинити війну".

"Я думаю, що вони (українці - Ред.) мали б право залишити собі більшу частину того (територій – Ред.), що вони здобули, і я думаю, що Росія так само погодилася б на це. Вам потрібен правильний посередник або учасник переговорів, а у нас зараз його немає", – заявив республіканець.

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