В Женеві розпочалися тристоронні переговори України, Росії і США: подробиці

У Женеві розпочалися переговори України, Росії і США. / © Рустем Умєров

У швейцарській Женеві розпочався черговий раунд мирних переговорів у тристоронньому форматі за участі України, Росії і Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив секретар РНБО та керівник української делегації Рустем Умєров.

«Дякуємо американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Вдячні Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей», — наголосив він.

З його слів, делегація України має погоджені президентом Володимиром Зеленським рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.

«Наше завдання — максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир», — додав він.

ФОТО

Як повідомляло Reuter, територіальні вимоги Кремля блокують перемовини. Бажання Москви щодо не окупованих територій досі є основним каменем спотикання мирних переговорів. Кремль висуває ультиматуми щодо повного контролю над Донбасом. Втім, Київ вважає цю вимогу неприйнятною.

Водночас The New York Times пише про те, що третій раунд переговорів у Женеві супроводжується низькими очікуваннями через жорстку позицію Москви. У Швейцарії ключовою темою стане майбутнє територій Донецької області. Сторони зберігають принципові розбіжності, і перспективи швидкого завершення війни оцінюються як низькі.

