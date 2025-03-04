Чи продовжують США надавати Україні розвіддані: кореспондент The Economist розповів

В Україні запевняють, що обмін розвідданими триває без змін.

Попри повідомлення про можливе припинення військової допомоги, співпраця між США та Україною у сфері розвідки триває.

Про це повідомив кореспондент The Economist Оллі Керролл із посиланням на українських чиновників.

За їхніми словами, офіційних повідомлень про зупинення підтримки від Вашингтона не надходило.

"Мені сказали, що досі військове удушення з боку Трампа обмежується лише повідомленнями у ЗМІ. Це тільки початок, але змін в обміні розвідданими або в інших ключових аспектах військової підтримки США не відбулося", — заявив кореспондент.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні.

Читайте також: