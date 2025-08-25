Вадефуль: Київ повинен мати безпекові гарантії, подібні до членства в НАТО

Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль поділився своїми очікуваннями щодо майбутніх гарантій безпеки для України в разі досягнення мирної угоди. Відповідну заяву Вадефуль зробив у неділю, 24 серпня, під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини.

Про це пише Deutsche Welle.

За словами керівника німецького дипломатичного відомства, Україна потребуватиме таких гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО". "Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території. - Ред.) буде в безпеці", - наголосив німецький міністр, якого цитує інформагенція dpa.

Реклама

Вадефуль сподівається, що якщо наполягати саме на таких гарантіях безпеки, то це зможе зрештою переконати і президента Росії Володимира Путіна. Крім того, Вадефуль переконаний, що для Росії це не становитиме жодної загрози. "Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", - зазначив німецький урядовець.

Водночас Вадефуль наголосив, що він розраховує на широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки на повоєнний період. На його думку, коло країн-гарантів потрібно розширити за межі Європи, приміром, важливо, щоб до цього процесу долучилися Сполучені Штати. За даними Вадефуля, близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну.

На тлі цього Вадефуль застеріг, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".

Водночас глава МЗС Німеччини наполіг, що мирний договір з РФ не повинен стати "диктаторським миром" на шкоду Україні. Крім того, міністр закликав Путіна припинити агресивну війну проти України й сісти за стіл перемовин. "Інакше йому слід рахуватися з нашим рішучим опором на боці України", - застеріг німецький урядовець.

Реклама

Нагадаємо, західні чиновники активно працюють над узгодженням плану безпекових гарантій для України, який би підтримала адміністрація Дональда Трампа. Військові опрацьовують чотири ключові сценарії, які дозволять стримати агресію Росії.

У Кремлі заявили, що Росія погодиться, щоб безпеку України гарантували «на рівній основі» Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція.

За інформацією Reuters, винищувачі військово-повітряних сил США можуть забезпечити над Україною безпольотну зону як один з варіантів повоєнних гарантій безпеки.