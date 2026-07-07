ВАКС не подовжив запобіжний захід Юлії Тимошенко у справі про підкуп

Юлія Тимошенко / © Associated Press

Реклама

Вищий антикорупційний суд скасував процесуальні обов’язки, покладені на лідерку депутатської фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко. Сьогодні останній день, коли вони діють.

Про це повідомляє «Суспільне».

Відповідне рішення оголосив суддя Олег Ткаченко під час підготовчого засідання.

Реклама

Наступне підготовче засідання у справі Тимошенко відбудеться 22 липня.

Справа Юлії Тимошенко — головне

Юлію Тимошенко підозрюють у даванні хабарів депутатам за голосування у Верховній Раді. 14 січня НАБУ опублікувало аудіозаписи, на яких голос жінки, який, імовірно, належить депутату, обговорює суми та дає вказівки — голосувати за чи проти конкретного законопроєкту, зокрема такого, що стосується призначень або відставок.

Під час засідання ВАКС 16 січня Тимошенко заявила, що ще один нардеп на плівках НАБУ — це «слуга» Ігор Копитін. Він, за її словами, влаштував «провокацію» проти неї на замовлення Бюро. Тимошенко відкинула всі звинувачення в корупції і назвала аудіо НАБУ неправдивими.

26 травня Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) скерували до суду справу щодо Тимошенко.

Реклама

Новини партнерів