ВАКС не змінив суму застави Труханову: він має п'ять днів, щоб сплатити 30 мільйонів

ВАКС не змінив суму застави Труханову: він має п'ять днів, щоб сплатити 30 мільйонів

Прокурор просив заарештувати Труханова або збільшити розмір застави.

Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишили без змін запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову у справі про злочинну організацію у вигляді застави розміром понад 30 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) в Telegram-каналі.

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"Адвокати подавали клопотання про більш м'який запобіжний захід. Прокурор Валентин Мусіяка, зі свого боку, просив заарештувати Труханова або збільшити розмір застави. Він пояснював, що Труханов за бажання може почати переховуватися від слідства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що призначену раніше суддею ВАКС Оксаною Олійник заставу Труханову в розмірі понад 30 млн грн досі не внесено, проте тепер Труханов не пізніше як протягом п'яти днів зобов'язаний внести її на рахунок суду, інакше прокурор зможе просити призначення суворішого запобіжного заходу.

Нагадаємо:

Мера Одеси Геннадія Труханова та ще чотирьох осіб підозрюють у створенні злочинної організації та заволодіння земельними ділянками в Одесі. Прізвища усіх підозрюваних не розголошують.

та заволодіння земельними ділянками в Одесі. Прізвища усіх підозрюваних не розголошують. Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, це міські посадовці та відомий одеський бізнесмен. Через їхні оборудки з землею , згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як півмільярда гривень.

, згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як півмільярда гривень. Слід зазначити, що це вже не перша підозра мерові Одеси Труханову. Його також обвинувачують у заволодінні бюджетними 92 мільйонами гривень.

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