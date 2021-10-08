ВАКС обирає запобіжний захід Труханову: про що просить прокуратура

Суд може заарештувати Труханова на 60 днів.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати мера Одеси Геннадія Труханова із заставою 120 млн гривень.
Про це у п'ятницю, 8 жовтня, повідомила речниця САП Ольга Постолюк, пише РБК-Україна.
"Утримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн гривень застави", - повідомила Постолюк.
Нагадаємо:
- Мера Одеси Геннадія Труханова та ще чотирьох осіб підозрюють у створенні злочинної організації та заволодіння земельними ділянками в Одесі. Прізвища усіх підозрюваних не розголошують.
- Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, це міські посадовці та відомий одеський бізнесмен. Через їхні оборудки з землею, згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як півмільярда гривень.
- Слід зазначити, що це вже не перша підозра мерові Одеси Труханову. Його також обвинувачують у заволодінні бюджетними 92 мільйонами гривень.