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ВАКС обирає запобіжний захід Труханову: про що просить прокуратура

ВАКС обирає запобіжний захід Труханову: про що просить прокуратура

УНІАН

Суд може заарештувати Труханова на 60 днів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати мера Одеси Геннадія Труханова із заставою 120 млн гривень. 

Про це у п'ятницю, 8 жовтня, повідомила речниця САП Ольга Постолюк, пише РБК-Україна.

"Утримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн гривень застави", - повідомила Постолюк.

Нагадаємо:

  • Мера Одеси Геннадія Труханова та ще чотирьох осіб підозрюють у створенні злочинної організації та заволодіння земельними ділянками в Одесі. Прізвища усіх підозрюваних не розголошують. 
  • Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, це міські посадовці та відомий одеський бізнесмен. Через їхні оборудки з землею, згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як півмільярда гривень.
  • Слід зазначити, що це вже не перша підозра мерові Одеси Труханову. Його також обвинувачують у заволодінні бюджетними 92 мільйонами гривень.  

Новини України: мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють у злочинній діяльності

Новини України: мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють у злочинній діяльності

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